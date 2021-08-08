الأردن: الطعن بقرار أمن الدولة في قضية "الفتنة" لدى محكمة التمييز

عمّان، الأردن (CNN) -- كشف رئيس هيئة الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، عن تقديم لائحة الطعن بقرار محكمة أمن الدولة في قضية ما عرف إعلاميا "بالفتنة"، لدى محكمة التمييز الأردنية، صباح الأحد.

وقال المحامي محمد عفيف في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن لائحة واحدة مسجلة قدمت لمحكمة التمييز، لكل من عوض الله والشريف حسن بن زيد بما يزيد عن 30 صفحة، متضمنة إثارة لنقاط عدة تتعلق بالقضية من أهمها إجراءات المحاكمة العادلة ورفض محكمة أمن الدولة قبول بينات الدفاع، بحسبه.

وأصدرت محكمة أمن الدولة في 12 يوليو/تموز المنصرم قرارا بتجريم عوض والله وبن زيد بتهمتي تقويض نظام الحكم السياسي في البلاد، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث فتنة بالاشتراك، والحبس بالاشغال المؤقتة لمدة 15 عاما لكل منهما، في قضية ما عرف إعلاميا "بالفتنة" التي ارتبط بها بشكل رئيسي الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

كما أصدرت هيئة المحكمة قرارا بإدانة الشريف حسن بن زيد، بتهمة حيازة مخدرات بقصد التعاطي والسجن لمدة سنة مع غرامة بقيمة ألف دينار أردني.

وقال عفيف القاضي ورئيس محكمة أمن الدولة سابقا للموقع، إن لائحة الطعن أمام محكمة التمييز، التي تعد أعلى هيئة قضائية أردنية في البلاد، تتضمن إثارة كل مرتكزات قرار محكمة أمن الدولة، مشيرا إلى أن محكمة التمييز تمتلك صلاحيات عديدة، منها نقض قرار محكمة أمن الدولة ، وإعادته إلى محكمة أمن الدولة أوإعلان براءة المتهمين أو تخفيض عقوبتهما أو المصادقة على قرار الحكم، باعتبارها محكمة قانون وموضوع.

وبين المحامي أن لائحة الطعن تم التوافق عليها مع عوض الله، مشيرا إلى أن هناك عشرات النقاط التي أدرجت بها سيصار إلى الكشف عنها لاحقا، وفقا له.