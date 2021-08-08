السعودية.. مطالبات بالقصاص من قاتل زوجته في مكة وانتقاد لمجلس الشورى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هزت جريمة قتل زوج لزوجته في مكة، السبت، غضبا واسعا في السعودية وذلك بعد أن ألقت أجهزة الأمن في البلاد القبض عليه.

وأعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على رجل في العقد الثالث من العمر بعد أن ضرب زوجته بحجر ودهسها حتى ماتت، مشيرة إلى أنها حولته إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وانتشر وسم "القصاص من قاتل روان" على موقع تويتر إذ طالب عدد كبير من المغردين بمعاقبة الجاني بالقصاص (الإعدام).

وقال المغرد السعودي إبراهيم المنيف: "اللي مفجوع مقتل عروس الباحة ويطالب القصاص من قاتل روان، تدري أن أعضاء مجلس الشورى صوتوا ضد الفحص الطبي قبل الزواج، مثل المخدرات والأمراض النفسية والعقلية؟".

اللي مفجوع من #مقتل_عروس_الباحه ويطالب #القصاص_من_قاتل_روان! تدري أن أعضاء #مجلس_الشورى صوتوا ضد الفحص الطبي قبل الزواج، مثل المخدرات والأمراض النفسية والعقلية؟ >المضحك انهم بنفس الوقت يناقشون سبب زيادة نسبة الطلاق وكيفية مكافحته👎 *كم مهبول بيزوجونه أهله بنت مثل روان، عشان يعقل؟ https://t.co/bjKM2OtIi7

وأضاف المنيف قائلا في التغريدة: "المضحك إنهم بنفس الوقت يناقشون سبب زيادة نسبة الطلاق وكيفية مكافحته، كم مهبول بيزوجونه أهله بنت مثل روان، عشان يعقل؟"، حسب قوله.

وقالت الدكتورة لمياء البراهيم تعليقا على القضية: "لا أعتقد أن روان الغامدي قد اتيح لها فرصة معرفة من سيكون شريك حياتها تحت نظر الأسرة ووجود رجل من اهلها ليتثبت من سلوكياته ومن أنه انسان آمن على ابنتهم القصاص من قاتل روان يشير إلى ضرورة إصلاح منظومة الزواج بتأهيل المقبلين على الزواج إلزاميا وتحت مظلة رسمية لتجنب هذه النتيجة"، حسب قوله.

لا اعتقد أن #روان_الغامدي قد اتيح لها فرصة معرفة من سيكون شريك حياتها تحت نظر الأسرة ووجود رجل من اهلها ليتثبت من سلوكياته ومن أنه انسان آمن على ابنتهم. #القصاص_من_قاتل_روان يشير لضرورة اصلاح منظومة #الزواج بتأهيل المقبلين على الزواج إلزاميا وتحت مظلة رسمية لتجنب هذه النتيجة

وأضافت البراهيم: " هذه الحادثة الشاذة يمكن منعها والكثير من المشاكل المشابهة عبر نظام حماية للأسرة تم تأسيسه بما يتوافق مع حاجة المجتمع"، وتابعت: "اعتقد انتهينا من مرحلة التنظير والأبحاث الغير منشورة والتي يصرف عليها ملايين الريالات ولا يستفاد من توصياتها. روان الغامدي قصة لا يجب أن تتكرر".

\

هذه الحادثة الشاذة يمكن منعها والكثير من المشاكل المشابهة عبر نظام حماية ل #الاسرة يتم تأسيسه بما يتوافق مع حاجة المجتمع. اعتقد انتهينا من مرحلة التنظير والأبحاث الغير منشورة والتي يصرف عليها ملايين الريالات ولا يستفاد من توصياتها. #روان_الغامدي قصة لا يجب أن تتكرر

وفيما يلي بعض التغريدات حول القضية:

#القصاص_من_قاتل_روان الله يصبر أهلها ويعوضها عن شبابها الذي سُلبَ منها غدراً💔… ولازم نذكر البنات والأهل الأسوياء إن الزواج بحد ذاته ليس بالشيء الذي يستحق التضحية بالحياة والاستقرار والسلام من أجله! الارتباط دون معرفة فاحصة بالطرف الآخر عمل متهور لا يجب التورط فيه أبداً…

الحمد لله أنه تم القبض عليه والقانون بإذن الله سيأخذ مجراه تجاه هذه الجريمة البشعة التي تقشعر لها الأبدان وعلى الآباء والأمهات أن يدركوا خطورة "زوجوه حتى يعقل !!" لأن بنات الناس أمانة كما ارجو إضافة فحص الإدمان والمخدرات للفحص ما قبل الزواج والتأكيد عليه #القصاص_من_قاتل_روان https://t.co/f5qDXO6p9I