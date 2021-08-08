لأول مرة.. تعيين سعوديات في مناصب قيادية رفيعة برئاسة شؤون الحرمين

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نشر الأحد ، 08 اغسطس / آب 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عيّنت رئاسة شؤون الحرمين، الأحد، سعوديات في مناصب قيادية رفيعة للمرة الأولى في تاريخ الهيئة، بينهن مساعدتان للرئيس العام للهيئة، عبدالرحمن السديس.

وأصبحت الأكاديميتان فاطمة الرشود والعنود العبود مساعدتان لرئيس الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأولى للشؤون النسائية ومستشارة له، والأخرى معنية بالشؤون التطويرية النسائية.

وبموجب القرار الصادر تساوى عدد مساعدي السديس من الرجال والنساء، البالغ عددهم الإجمالي أربعة.

وتأتي الخطوة ضمن اتجاه رسمي لتعزيز حضور النساء في المجال العام.

ويوم الأحد، أصدر السديس حزمة قرارات تهدف إلى هيكلة عدد من وكالات الرئاسة العامة للارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، حسب بيان للهيئة.

وشملت التغييرات تولي نساء أخريات مناصب قيادية لم تشغلنها من قبل، مثل وكيلات ومساعدات وكيلات الرئيس العام للهيئة.

وتعمل حوالي 1500 سعودية في رئاسة الحرمين لخدمة زائرات المسجد الحرام.

وقبل أسابيع، ظهرت مجندات سعوديات ضمن قوات تأمين الحرم المكي خلال موسم الحج الأخير.