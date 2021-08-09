دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أحالت وزارة الداخلية القطرية 7 أشخاص إلى النيابة العامة بسبب استخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار "غير صحيحة" وإثارة "النعرات العنصرية والقبلية"، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وقالت الداخلية القطرية في بيانها: " بعد وقوف الجهات المعنية بوزارة الداخلية على المحتوى المنشور في حساباتهم وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص"، حسب البيان.

وأكدت الوزارة على "عدم تهاونها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابا عنصريا يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي"، وفقا للبيان.

وطالبت الداخلية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بـ"عدم الإساءة لأي مكون من مكونات المجتمع سواء على أسس قبلية أو عنصرية، من منطلق أن ترابط المجتمع القطري واستقراره هو مسؤولية تقع على عاتق الجميع"، حسب البيان.