الشرطة السعودية تقبض على "متحرش الخرج".. والنيابة تتوعد بـ"جزاء رادع"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الشرطة السعودية، الاثنين، القبض على أحد المواطنين بعد انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يتحرش بامرأة في محافظة الخرج ويعتدي عليها بالضرب، فيما انتشر هاشتاغ "#متحرش_الخرج" مع تغريدات للعديد من السعوديين يطالبون بسرعة محاسبته.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، في بيان، إن الجهات الأمنية بمحافظة الخرج تمكنت من تحديد هوية 3 مواطنين، ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرّش أحدهم بامرأة في مكان عام بالمحافظة، واعتدى عليها بالضرب والهرب من موقع الحادثة".

وأضاف المتحدث باسم شرطة الرياض أنه "جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة، وجارٍ استكمال إجراءات القبض على الآخرين"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية قد صرح في وقت سابق بأن النائب العام أصدر أمرًا بالقبض على المتهم المعني بالسلوك المُجرّم في مقطع الفيديو، استنادً للمادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة "تتابع وترصد كل السلوكيات المخلة بسكينة أفراد المجتمع وطمأنينتهم وما ينتهك حقوقهم المكفولة شرعاً ونظاماً، ولن تألو جهداً في إحالة مرتكبيها إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع".

🔴 شرطة منطقة الرياض تحدد هوية (3) أشخاص في واقعة الاعتداء على امرأة في محافظة الخرج وتقبض على الخسيس #متحرش_الخرج. ايش بقي من الرجولة عند هذا وأمثاله؟ https://t.co/UpVqxluALP

جريمة متداولة .. #تم_القبض على #متحرش_الخرج 💪💪 https://t.co/T1zEHriGQM https://t.co/oWy23o3h47

كثير من الشباب صنيعة فكر يبرر لهم جرائمهم، بعبارات مثل: *زوجوه يعقل واذا زوجته شكت من هباله قالوا: *ما يعقّلها الا الثانية *الرجال شايل عيبه *الحلاوة المغلفة ما تنلحس *المرأة من بيت ابوها لبيت زوجها للقبر >قد تعتقد أنها مجرد عبارات، لكنها واقع فرض نفسه في السلوكيات👎 #متحرش_الخرج https://t.co/3GSQuzPbpn

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