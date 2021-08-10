دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، عيساوي فريج، الإثنين، إن هناك "اتصالات مباشرة" بين إسرائيل ودول المنطقة كافة بما فيها السعودية حول الشأن الإيراني وأعرب عن أمله بزيارة مكة وأداء مناسك الحج بسهولة.

وأجرى عيساوي حوارا متلفزا مع قناة الحرة الأمريكية، قال فيه: "هناك اتصالات ومباحثات قوية جدا مع الإخوة والأهل في الإمارات وهناك علاقات جدا متينة وزيارات على مستويات عالية وهناك نية صادقة"، حسب قوله.

وعن العلاقات مع الأردن، قال الوزير الإسرائيلي: "كان هناك أزمة ثقة مع الأردن على مدار الأعوام العشرة الماضية"، وتابع: "حاول رئيس الوزراء إعادة بناء الثقة خلال زيارته إلى الأردن"، مشيرا إلى أن هناك تعاون مع عمان على صعيدي الطاقة الشمسية والمياه.

وبخصوص الأزمة مع إيران وقضية استهداف السفن في خليج عُمان والتنسيق مع الدول العربية، قال فريج: "هناك اتصال مباشر مع السعودية ودول الخليج بشأن إيران لكن هذا ليس اختصاص مكتبي"، وأضاف: "لا علاقة لي بالاتصالات مع السعودية أنا مهتم بالدول التي وقعت معنا اتفاقيات"، وتابع: "أنا أحلم وأسعى أن أذهب إلى مكة وأحج"، حسب قوله.

ولم يصدر تعليق سعودي بعد على هذه التصريحات، إذ تصر الرياض على عدم توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل قبل إيجاد حل شامل للصراع مع الفلسطينيين يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود 1967.

وتتهم إسرائيل إيران باستهداف ناقلة نفط مرتبطة بها في خليج عُمان قبل أسبوعين في حين تنفي طهران أي علاقة لها بالهجوم الذي قالت واشنطن إنه تم عبر طائرة مسيرة مفخخة.