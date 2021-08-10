صهرت ما اعتُقد أنه لا ينصهر.. شاهد آثار حرائق الغابات التي تشتعل في تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت تركيا توقيف 76 شخصا في 30 ولاية بأكبر عملية تهريب عملية آثار بتاريخ البلاد، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول التركية الإثنين.

وأشارت الوكالة إلى أن تركيا استعادت 4 آلاف و122 قطعة أثرية ضمن عملية أمنيت سُميت بـ"الأناضول".

وذكرت الأناضول التركية الرسمية أن العملية شملت كل من بلغاريا وكرواتيا وصربيا، حسب الخبر الذي نقلته، دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل.

وتعاني تركيا في الوقت الراهن من حرائق اجتاحت مناطق من البلاد ونجحت بإخماد جزء كبير منها على مدار الأيام الماضية بمشاركة عدد من الدول.