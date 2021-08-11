ضاحي خلفان: أمريكا شاخت وفقدت ثقة العالم بسياستها.. وعهد قوتها انتهى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، أن السياسات الأمريكية تقف عاجزة أمام ردع إيران مشيرا إلى أن واشنطن فقدت ثقة العالم بها.

وكتب خلفان سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، قال في إحداها: "مشكلة السياسة الأمريكية انها تقف عاجزة امام تحديات ملالي ايران...ولا يجرؤ أي رئيس أمريكي ان يفعل أكثر من التنديد"، على حد وصفه.

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا إن أمريكا "في ورطة" بسبب الضغوط الإسرائيلية عليها وعدم قدرتها على توجيه ضربة ذات معنى لإيران، واشار إلى أ، بقية دول العالم تُفضل دعم طهران على إشعال حرب في المنطقة.

وتابع خلفان قائلا: "اليوم السياسة الأمريكية...ليست اكثر من كلمات جوفاء لا معنى لها"، ورأى أن "عهد القوة والسياسة الأمريكية انتهى"، وأضاف: "شاخت امريكا كما شاخ بايدن...تلك الدولة من ذاك الرجل"، حسب قوله.

هناك عملاقان الآن في الساحة...الصين وروسيا....سياسات رصينة...تعقل وحكمة ورؤية لسلام دولي يسود العالم.

وانتقد نائب رئيس شرطة دبي انسحاب واشنطن من أفغانستان واصفا إياها بأنها "أعجز من أن تكون صانعة سلام"، وأضاف: "هناك عملاقان الآن في الساحة...الصين وروسيا....سياسات رصينة...تعقل وحكمة ورؤية لسلام دولي يسود العالم"، حسب قوله.