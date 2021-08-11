دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إطلاق أسماء سياسيين شخصيات عامة بارزة على كباري ومحاور مرورية في العاصمة القاهرة.

وقال بيان رئاسي إن السيسي وجّه بإطلاق رئيس المخابرات المصرية السابق اللواء عمر سليمان، علي كوبري جديد في محور جمال عبد الناصر المؤدي إلى منطقة التجمع الخامس (شرق القاهرة).

وسيطلق اسم الفنان المصري الراحل سمير غانم، الذي توفي في مايو/ أيار الماضي، على كوبري جديد على محور محمد نجيب المتقاطع أعلى الطريق الدائري في العاصمة.

إلى جانب تنفيذ محور جديد يحمل اسم المهندس حسب الله الكفراوي، السياسي البارز ووزير الإسكان السابق، يربط الطريق الدائري في جنوب محور المشير طنطاوي المروري بمنطقة المعادي (جنوب القاهرة).

كما أمر السيسي بإطلاق اسم لاعبة الكاراتيه فريال عبد العزيز، أول مصرية تحرز ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو، علي كوبري جديد يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين بالتجمع الخامس.

كان الرئيس المصري قد أعلن من قبل إطلاق أسماء عدد من لاعبي مصر على محاور مرورية ومواقع جديدة احتفاء بحصولهم على ميداليات أولمبية.