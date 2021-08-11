فيديو

أمير قطر يعين بندر العطية سفيرًا فوق العادة لدى السعودية لأول مرة منذ 2017

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
بعد المصالحة مع قطر.. كيف سيكون الاقتصاد الخليجي وما التوقعات للبنان ومصر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عيّن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الأربعاء، سفيرًا جديدًا فوق العادة لبلاده لدى السعودية، للمرة الأولى منذ 2017، بعد شهور من إعلان طي صفحة الخلاف الخليجي.

وقال الديوان الأميري القطري إن الشيخ تميم بن حمد أصدر "القرار الأميري رقم 29 لسنة 2021 بتعيين السيد بندر محمد عبدالله العطية سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى المملكة العربية السعودية".

وكان آخر منصب شغله العطية أن عمل سفيرًا لقطر لدى الكويت، كما عمل سفيرًا لبلاده في الأردن.   

وفي 21 يونيو/ حزيران، عيّنت السعودية سفيرًا لها في قطر ضمن المصالحة الخليجية التي أقرها قادة الخليج في قمة العلا 5 يناير/ كانون الثاني الماضي.

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.