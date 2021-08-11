ما دوافع المصالحة الخليجية وهل لإيران تأثير على ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عيّن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الأربعاء، سفيرًا جديدًا فوق العادة لبلاده لدى السعودية، للمرة الأولى منذ 2017، بعد شهور من إعلان طي صفحة الخلاف الخليجي.

وقال الديوان الأميري القطري إن الشيخ تميم بن حمد أصدر "القرار الأميري رقم 29 لسنة 2021 بتعيين السيد بندر محمد عبدالله العطية سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى المملكة العربية السعودية".

وكان آخر منصب شغله العطية أن عمل سفيرًا لقطر لدى الكويت، كما عمل سفيرًا لبلاده في الأردن.

وفي 21 يونيو/ حزيران، عيّنت السعودية سفيرًا لها في قطر ضمن المصالحة الخليجية التي أقرها قادة الخليج في قمة العلا 5 يناير/ كانون الثاني الماضي.