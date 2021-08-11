دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أقلعت الرحلة الرسمية الأولى بين إسرائيل والمغرب، إذ اتجه وفد برئاسة وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى المغرب في أول زيارة له منذ توقيع اتفاق سلام بين البلدين العام الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "صباح الخير والبركة قلعت قبل قليل طائرة العال الإسرائيلية في رحلة رقم 555 وعلى متنها الوفد الإسرائيلي برئاسة وزير الخارجية يائير لابيد ومدير عام الخارجية".

ووصفت المناسبة بـ"اليوم التاريخي" مشيرة إلى أنه تمثل خطوة أخرى نحو تعزيز السلام بين المغرب وإسرائيل.

#صباح_Iلخير والبركة. اقلعت قبل قليل طائرة العال الإسرائيلية في رحلة رقم 555 وعلى متنها الوفد الإسرائيلي برئاسة وزير الخارجية@yairlapid ومدير عام الخارجية @AlonUshpiz يوم تاريخي وخطوة اخرى نحو تعزيز السلام المنشود بين البلدين #إسرائيل #المغرب خاوة خاوة https://t.co/FZ0jwQUlRQ

ونشرت الخارجية الإسرائيلية تغريدة أخرى تضمنت صورة لكمامة ارتداها الوفد المسافر على متن الرحلة، وكتبت فيها: "لما تنطلق الرحلة التاريخية المباشرة بين اسرائيل والمغرب التي يقطعها وزير الخارجية يائير لبيد والعالم في خضم وباء كورنا ،ختى الكمامة الواقية ازدانت بالعلمين الإسرائيلي والمغربي"، حسب قولها.

لما تنطلق الرحلة التاريخية المباشرة بين اسرائيل والمغرب التي يقطعها وزير الخارجية يائير لبيد والعالم في خضم وباء كورنا ،ختى الكمامة الواقية ازدانت بالعلمين الإسرائيلي والمغربي https://t.co/cJ4fselTym

وكان قد وقع المغرب تفاق سلام مع إسرائيل في ديسمبر/كانون أول من عام 2020، لينضم إلى ركب الدول التي طبعت علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل خلال العام نفسه، وهي الإمارات والبحرين والسودان.