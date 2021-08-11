السعودية.. مواطن يقتل زوجته ويعتدي على ابنه بسلاح أبيض في مكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شرطة مكة القبض على شخص قام بقتل زوجته بسلاح أبيض واعتدى على ابنه بالسلاح نفسه نتيجة خلاف بين الزوجين.

وقال الأمن العام في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الجهات الأمنية باشرت بلاغا عن تعرض مواطنة وابنها لاعتداء بسلاح أبيض من قبل زوجها، نتج عنه وفاتها وإصابة الطفل بجروح طفيفة وذلك نتيجة خلاف بينهما".

وأضاف الأمن العام في بيانه مؤكدا أنه ألقى القبض على الجاني وهو مواطن في العقد الرابع من العمر واتخذت الإجرءات النظامية بحقه قبل تحويله إلى النيابة العامة.

وكانت قد شهدت منطقة مكة حادثة مماثلة قبل أيام قليلة، إذ قام شخص بضرب زوجته بحجر ودهسها بسيارته حتى ماتت، ما أثار موجة غضب واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصلت الانتقادات إلى مجلس الشورى.