أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، إن الوزارة سترسل ثلاث كتائب مشاة قوامها ما يصل إلى 3 آلاف جندي أمريكي، إلى مطار حامد كرزاي الدولي في كابول بأفغانستان في غضون الـ24 إلى 48 ساعة القادمة.

وأضاف كيربي، خلال مؤتمر صحفي بالبنتاغون، الخميس، أن القوات ستقوم بالمساعدة في "تقليص عدد الموظفين المدنيين في السفارة (الأمريكية) في كابول".

وأوضح كيربي أن القوات تتألف من كتيبتين من مشاة البحرية الأمريكية والثالثة للجيش الأمريكي. وتأتي الكتائب من منطقة مسؤولية القيادة المركزية، وهي جزء من الجيش الأمريكي المتمركز في الشرق الأوسط.

كما ستجلب وزارة الدفاع الأمريكية حوالي 1000 فرد، من كل من الجيش الأمريكي والقوات الجوية الأمريكية، من أجل "تسهيل معالجة" المتقدمين للحصول على تأشيرة الهجرة الخاصة، حسبما قال كيربي.

وأضاف كيربي أن "العناصر الأولية لهذه الحركة، من هذا العنصر، ستصل إلى قطر في الأيام المقبلة".

وقال كيربي إن وزارة الدفاع الأمريكية تقوم أيضًا بنقل "فريق قتالي لواء مشاة واحد" من فورت براغ في نورث كارولينا إلى الكويت "حيث سيتم وضعهم وإعدادهم إذا لزم الأمر لتوفير مزيد من الأمن في المطار (مطار كابول)".

وأشار كيربي إلى أن تلك القوات ستصل إلى الكويت "في وقت ما من الأسبوع المقبل".

وفي وقت سابق الخميس، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لشبكة CNN، إن حوالي 3 آلاف جندي أمريكي سيذهبون إلى أفغانستان للمساعدة في أي مغادرة للدبلوماسيين الأمريكيين وأي عمليات إجلاء محتملة، موضحًا أن القوات مهمتها توفير الأمن لهؤلاء الأفراد.