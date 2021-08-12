بعد استسلامهم بلحظات.. طالبان تعدم 22 من جنود الـ"كوماندوز" الأفغان في ثوان

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لشبكة CNN، إن حوالي 3 آلاف جندي أمريكي سيذهبون إلى أفغانستان للمساعدة في أي مغادرة للدبلوماسيين الأمريكيين وأي عمليات إجلاء محتملة، موضحًا أن القوات مهمتها توفير الأمن لهؤلاء الأفراد.

وأوضح المصدر أن القوات الأمريكية الإضافية سوف تتكون من: قوات من مجموعة Iwo Jima البرمائية الجاهزة الموجودة بالفعل على الأرض في الكويت في مواقع أمامية من سفنها في مناطق الخليج العربي.

وأضاف أنهم سيتوجهون إلى مطار كابول بأفغانستان على متن طائرات نقل عسكرية يتوقع استخدامها بعد ذلك لإخراج الأمريكيين والأفغان من أفغانستان.

وأشار المصدر إلى أنه سيكون هناك المزيد من مشاة البحرية من مجموعة MAGTAF ذات الأغراض الخاصة (فرقة العمل البرية الجوية لمشاة البحرية. لديهم قدرة برية وجوية.. ومقرها بشكل دائم الآن في المملكة العربية السعودية. إلى جانب كتيبة جيش مقرها الآن في الكويت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الخميس، أن "الجيش سيكون هناك للمساعدة في إحداث تخفيض منظم وآمن في أفرادنا. أتوقع أن يساعد الجيش في عمليات النقل هذه".

وأضاف برايس في إفادة بوزارة الخارجية الأمريكية أن الجيش الأمريكي "ليس هو السبيل الوحيد لدخول أفغانستان أو الخروج منها".

ورفض برايس فكرة أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان كان مقدمة للإخلاء الدبلوماسي من البلاد، موضحًا: "هذا ليس إخلاءً كاملا. أعتقد أنه تمييز مهم للغاية بين التخطيط والتخطيط للطوارئ".