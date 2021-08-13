دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش المصري القضاء على 13 "تكفيريًا" (إرهابيًا)، ومقتل وإصابة 9 من عناصر القوات المسلحة في سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبدالحافظ إنه "استكمالًا لجهود القوات المسلحة في أعمال مكافحة الإرهاب بوسط وشمال سيناء وحال تبادل إطلاق النيران تم القضاء على عدد 13 عنصراً تكفيرياً".

وأضاف المتحدث باسم الجيش، في بيان، مساء الخميس، أنه "نتيجة للأعمال القتالية نال شرف الاستشهاد والإصابة عدد 9 من أبطال القوات المسلحة".

وتابع بالقول إنه "تم ضبط 15 بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، و20 خزنة بندقية آلية، وعدد من الدراجات النارية التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية، كما تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وعدد 2 نظارة ميدان وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات".

وأكد المتحدث باسم الجيش أن "القوات المسلحة اتخذت حيال ذلك كافة الإجراءات القانونية وعرضها على جهات التحقيق المختصة"، مشددا على استمرار جهود القوات المسلحة في "ملاحقة العناصر الإرهابية لينعم شعب مصر بالأمن والأمان".