طالبان تسيطر على رابع عاصمة إقليمية في يومين.. والقوات الأفغانية تضاعف جهودها لدحرها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على التوصل لاتفاق مع قطر من أجل استضافة آلاف االأفغان الذين ساعدوا أمريكا وعائلاتهم، والذين يعتزمون الهرب من البلاد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، حسبما نقل مصدر مطلع على المحادثات الجارية والذي كشف أن العدد المحتمل لهؤلاء الأفغان سيكون 8000 لكنه لفت إلى أن الاتفاق لم يتم بعد.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لـCNN: "ندرس لخيارات الممكنة كافة، ليس لدينا أي إعلان حول مواقع تضم الأفغان الذين طلبوا الحصول على تأشرة هجرة خاصة في دولة ثالثة".

وأكد المصدر أنه بعد التوصل إلى اتفاق فإن مجموعة أولية مكونة من 1000 إلى 2000 أفغاني من المتوقع أن تصل إلى الدوحة قريبا.

ودرست إدارة بايدن استخدام دول ثالثة من أجل تلبية طلبات الأفغان الذين قدموا طلبات للحصول على هذه التأشيرة وقد أعلن البنتاغون الخميس أنه سيرسل 1000 عنصر إلى قطر في قادم الأيام من أجل ترتيب هذه العملية.

وتحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره القطري الخميس، وقالت الخارجية الأمريكية أنه شكر قطر على دعم جهود أمريكا من أجل توفير الأمن والأمان للمواطنين الأفغان.

ومن المنتظر وصول وزير الدفاع القطري إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات إضافية، ولم ترد السفارة القطرية على طلب CNN التعليق على هذا الموضوع.