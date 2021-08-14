دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه لن يلغي دعم الخبز، لكنه سيتم إعادة تنظيمه، حسب تعبيره.

وأثار السيسي جدلا واسعًا في مصر قبل نحو أسبوع، عندما ألمح في تصريحات إلى عزم حكومته رفع سعر رغيف الخبز، الذي يباع حاليًا بخمسة قروش.

وحينها، قال الرئيس المصري إنه ليس معقولا أن تبيع الحكومة 20 رغيف خبز بثمن سيجارة واحدة (جنيه = 0.064 دولار أمريكي). وقتها، قال معلقون إن حجم رغيف الخبز تقلص بالفعل لأكثر من مرة خلال العقد الماضي.

وفي تصريحات على هامش افتتاحه مشروعات سكنية في مدينة بدر (شمال شرق القاهرة)، السبت، قال السيسي إن قيمة الدعم تصل سنويًا إلى 275 مليار جنيه (17.5 مليار دولار تقريبًا).

وربط السيسي بين رغبته في تغيير حجم الدعم ومشروع للحكومة لتنمية الريف المصري، اسمه "حياة كريمة".

وعن سعر رغيف الخبز، قال السيسي إن منظومات الخبز المتبعة خلال الـ 50 سنة الماضية لم تعد مناسبة للظروف الحالية.

وقال الرئيس المصري: "الحال اللي كنا فيه غير قابل للاستمرار والنجاح للدولة"، مُضيفًا: "بتكلم في قضايا ومصرّ عليها مش عشان وجهة نظر، أنا قعدت 50 سنة أدرسه، وليه البلد دي كده، وبجيب أمثلة وبختار الوقت اللي أتكلم فيه مع الناس، وبتكلم مع مفكرين بسمع كلامهم من 30 سنة".

وتابع: "ربنا هيحاسبني لو كنت شايف حاجة المفروض تتعمل وما عملتهاش... ولو سكت عشان عايز أستمر على الكرسي ربنا هيحاسبني وهيقولي أنا اللي جبتك وأنا اللي هشيلك، ربنا يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء"، حسب قوله.