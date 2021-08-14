تحطم طائرة إطفاء روسية في تركيا.. وعلى متنها طاقم مكون من 8 أفراد

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تحطمت طائرة إطفاء روسية على متنها طاقم من ثمانية أفراد أثناء هبوطها بالقرب من مدينة أضنة بجنوب تركيا، السبت.

وقال حاكم منطقة كهرمان ماراس بجنوب تركيا، عمر فاروق كوشكون، لوكالة أنباء الأناضول: وأضاف: "كنا أرسلنا طائرة إلى المنطقة، لكن الاتصال بها انقطع قبل سقوطها. أرسلنا عددًا كبيرًا من الفرق إلى المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الحادث.

وقالت الوزارة، في بيان يوم السبت: "في 14 أغسطس/ آب 2021، حوالي الساعة 15.00 بتوقيت موسكو، تحطمت طائرة روسية من طراز Be-200 أثناء هبوطها بعد أن أنجزت مهمة إطفاء حرائق الغابات في جمهورية تركيا بالقرب من مدينة أضنة".

وذكرت وكالة أنباء تاس الحكومية: "تم إرسال لجنة من وزارة الدفاع الروسية إلى موقع التحطم لتحديد أسباب المأساة".

وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، كان من بين أفراد الطاقم الثمانية خمسة جنود روس وثلاثة ممثلين أتراك كانوا يطلعون الطاقم على مكان حرائق الغابات.