دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- داهمت السلطات اللبنانية محطات وقود، السبت، وصادرت كميات من البنزين والمازوت، تزامنًا مع قرار مثير للجدل برفع الدعم عن المحروقات التي تشهد نقصًا شديدًا ضاعف أوقات بقاء اللبنانيين دون كهرباء لساعات طويلة يوميًا.

ونشر الجيش اللبناني لقطات مصورة عبر حسابه في تويتر لعمليات مداهمة نفذها في مناطق مختلفة من البلاد، قال إنها أسفرت عن اكتشاف كميات هائلة مخزنة في محطات وقود، بعضها كانت مُغلقة.

عمليات دهم المحطات المقفلة تتواصل بحيث تتم مصادرة المواد المخزنة من بنزين ومازوت. #الجيش_اللبناني #LebaneseArmy https://t.co/3X8fgUNgva

وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، إنها حركت دوريات لمراقبة مخزون المحطات "وإن تم التأكد من أن مخزون المحطات كاف وقابل للتوزيع، وهي بالرغم من ذلك تمتنع عن تزويد المواطنين بها، سنعمد إلى توزيعها بالطريقة التي نراها مناسبة".

وتوعدت المديرية العامة لأمن الدولة بضبط ومصادرة المحروقات والتصرف بها حال ثبت تخزينها، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

دوريّة من فصيلة صور تقوم بضبط حوالي 45 الف ليتر من مادّة البنزين و32 الف ليتر من مادة المازوت في احدى المحطّات بالاضافة الى كشف عن مواسير وهميّة تستخدم للتلاعب بقياس كمية المحروقات المخزّنة، وإجبار صاحب المحطّة بفتحها وتعبئة الوقود للمواطنين واستدعائه للتحقيق بناءً لاشارة القضاء https://t.co/TKPxRSPGDF

وامتد تأثير نقص الوقود إلى المؤسسات الصحية، وحذّر المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت من "كارثة وشيكة"، وأنه مُهدد بالإغلاق في خلال 48 ساعة، داعيًا إلى تزويده بالوقود على الفور.

وقال المركز في بيان، إن "نقص الوقود يعني أن أجهزة التنفس الصناعي والأجهزة الطبية الأخرى المنقذة للحياة ستتوقف عن العمل".

وحمّلت إدارة الجامعة الأمريكية في بيروت والمركز الطبي للجامعة الحكومة المسؤولية الكاملة عن الأزمة، وأشارا إلى أن ذلك يشمل المستشفيات الأخرى ومقدمي الخدمات الطبية في لبنان.

وقال البيان إنه "عندما تُفقد الأرواح بسبب نقص الكهرباء والوقود الذي يمكن منعه بالكامل"، خاصة مع "معرفة ان الوقود موجود بالفعل في إمدادات كافية داخل البلد، ستكون هذه لحظة عار، لحظة لا مثيل لها في لبنان".

“40 adult patients and 15 children living on respirators will die immediately. 180 people suffering from renal failure will die poisoned after a few days without dialysis.” AUBMC APPEALS FOR URGENT SUPPLY OF FUEL before forced shutdown this Monday. https://t.co/wof67X6dvy

في غضون ذلك، تواصلت احتجاجات قطع الطرق من جانب مواطنين غاضبين اعتراضًا على تردي الظروف المعيشية وانقطاع الكهرباء، الذي يعد نقص الوقود أحد أسباب غيابها.

وتأتي مداهمات محطات الوقود وسط نقص شديد في المحروقات في الشهور الأخيرة، قبل قرار أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأربعاء الماضي برفع الدعم عن الوقود.

وأثار القرار غضبًا واسعًا في البلاد، بينما تمسك سلامة بقراره، قائلا إن جميع المسؤولين كانوا يعلمون بصدوره، ووصف ردود فعلهم على قراره بأنه "مسرحية".

وأضاف سلامة، في تصريحات لمحطة إذاعية محلية السبت، أنه يتراجع عن القرار إلا إذا صدر تشريع ينص على استخدام الاحتياط الإلزامي (14 مليار دولار) أو تشكيل حكومة جديدة.

وتابع: "من غير المقبول أن نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء"، مُشيرًا إلى أن هذه التكلفة من شأنها توفير محروقات لمدة 3 أشهر "لكن التجار صرفوا البضائع بشكل غير منطقي ولم تكف إلا لشهر".