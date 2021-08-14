دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، السبت، القبض على 6 سعوديين، قالت إنهم تعرضوا لسائحة أجنبية داخل مركبتها في حي النظيم بالرياض.

وحسب بيان نشرته مديرية الأمن العام عبر حسابها في تويتر، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن "الجهات الأمنية المختصة قبضت على 6 مواطنين في العقد الثاني من العمر".

وأضاف البيان أن الأشخاص المقبوض عليهم تعرضوا "لسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد أحياء الرياض، وصدم أحدهم مركبتها، بمركبة لا تحمل لوحات والهرب من موقع الحادثة".

وأفاد البيان أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض: القبض على (6) مواطنين إثر تعرّضهم لسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد أحياء مدينة الرياض https://t.co/UTSFjpPGs0

كانت وسائل إعلام محلية قالت إن السيدة التي تعرضت للاعتداء هي سائحة أجنبية، فيما جرى تناقل لفيديو الواقعة عبر تطبيقي سناب شات وتويتر.