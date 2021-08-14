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السعودية: توقيف 6 سعوديين تعرضوا لسائحة أجنبية داخل سيارتها في الرياض

الشرق الأوسط
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دوريات للشرطة السعودية في الرياض
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، السبت، القبض على 6 سعوديين، قالت إنهم تعرضوا لسائحة أجنبية داخل مركبتها في حي النظيم بالرياض.

وحسب بيان نشرته مديرية الأمن العام عبر حسابها في تويتر، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن "الجهات الأمنية المختصة قبضت على 6 مواطنين في العقد الثاني من العمر".

وأضاف البيان أن الأشخاص المقبوض عليهم تعرضوا "لسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد أحياء الرياض، وصدم أحدهم مركبتها، بمركبة لا تحمل لوحات والهرب من موقع الحادثة".

وأفاد البيان أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

 

كانت وسائل إعلام محلية قالت إن السيدة التي تعرضت للاعتداء هي سائحة أجنبية، فيما جرى تناقل لفيديو الواقعة عبر تطبيقي سناب شات وتويتر.

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