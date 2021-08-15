أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—راح 20 شخصا ضحية انفجار خزان محروقات في منطقة عكار، شمال لبنان، الأحد، وفقا للصليب الأحمر اللبناني.

وكشف الصليب الأحمر أن الانفجار ، غير معروف الأسباب بعد، أسفر عن إصابة 79 شخصا، وفقا لحصيلة غتبدو غير نهائية.

وكتب الصليب الأحمر عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إن فرقه تعاملت مع انفجار خزان المحروقات في عكار، وأشار إلى أن الفرق عملت على نقل المصابين وجثث القتلى إلى المتشفيات القريبة.

من جانبه، علق رئيس الحكومة اللبناني السابق، سعد الحريري، على الحادثة قائلا: "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ رحم الله الشهداء واسكنهم فسيح جناته.. شفى الله الجرحى والمصابين.. ما حصل في الجريمتين لو كان هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤوليها، بدءا برئيس الجمهورية إلى اخر مسؤول عن هذا الإهمال... طفح الكيل. حياة اللبنانيين و أمنهم اولوية الاولويات".

مجزرة #عكار لا تختلف عن مجزرة #المرفأ. رحم الله الشهداء واسكنهم فسيح جناته شفى الله الجرحى والمصابين. ما حصل في الجريمتين لو كان هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤوليها، بدءا برئيس الجمهورية إلى اخر مسؤول عن هذا الإهمال طفح الكيل. حياة اللبنانيين و أمنهم اولوية الاولويات.

وكتبت الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها على تويتر إن الرئيس اللبناني ميشال عون طلب "استنفار القوى والأجهزة الأمنية والصحية في المنطقة لمكافحة الحريق والعمل لنقل المصابين الى المستشفيات والمراكز الصحية وتقديم الاسعافات لهم على حساب وزارة الصحة".

وأضافت الرئاسة قائلة: "الرئيس عون طلب من القضاء المختص إجراء التحقيقات اللازمة لكشف الملابسات التي أدت الى وقوع الانفجار، كما وشدد على تكثيف البحث للتأكد من عدم وجود مفقودين"، حسب قولها.