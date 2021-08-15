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نشر الأحد ، 15 اغسطس / آب 2021

حركة مرور خانقة للمطار وذعر وسباق محموم لسحب الأموال من البنوك.. هذا حال كابول

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أنها تعمل على تسهيل إجلاء البعثة الدبلوماسية للدولة من أفغانستان، بحسب بيان حصلت عليه شبكة CNN.

كما أخبرت وزارة الخارجية الإماراتية شبكة CNN أنها تعمل على إجلاء الموظفين الدبلوماسيين من فرنسا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ومكتب برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا ومصر.

وقالت الخارجية الإماراتية لشبكة CNN إن عدة طائرات "من دول مختلفة" تغادر مطار كابول يوم الأحد، ومن المقرر أن تصل إلى الإمارات مساء الأحد وصباح الاثنين.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إنه سيسمح للرحلات الجوية داخل وخارج المطار بالسير كالمعتاد.

لم تبذل طالبان أي جهد للاستيلاء على المطار.

وقال مجاهد، في بيان يوم الأحد: "نؤكد لجميع السفارات والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات ومساكن الرعايا الأجانب في كابول أنه لا يوجد خطر عليهم".