اللحظات الأولى بعد انفجار صهريج وقود في عكار بلبنان

بيروت، لبنان (CNN)-- قال مستشار وزير الصحة اللبناني، رضا الموسوي لـ CNN، إن عدد القتلى جراء انفجار صهريج وقود في منطقة عكار شمال لبنان ارتفع إلى 28.

وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن عددًا من العسكريين والمدنيين أصيبوا في الانفجار الذي وقع الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي في قرية التليل.

صادر الجيش اللبناني الوقود لتوزيعه على السكان المتضررين من النقص الحاد في الوقود في جميع أنحاء البلاد، ويعتقد على نطاق واسع أنه نتيجة لسوء الإدارة وتخزين السوق السوداء للتهريب إلى خارج لبنان.

وقال المصرف المركزي إن الشركات تستغل أيضًا دعم الوقود. تم دفع حوالي 800 مليون دولار لدعم الواردات في يوليو وحده، ومع ذلك لا يزال نقص الوقود متفشيًا.

خلال مداهمة عسكرية لمنزل صاحب الأرض التي انفجر فيها صهريج النفط، أضرم حشد غاضب النار في المنزل، بحسب وسائل إعلام محلية وبث فيديو مباشر على عدة محطات تلفزيونية.

ودعا السياسي البارز جبران باسيل الجيش إلى إعلان منطقة عكار منطقة عسكرية.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، شن الجيش اللبناني غارات متعددة على محطات البنزين في جميع أنحاء البلاد. وأظهرت تقارير مصورة ووسائل إعلام محلية قيام قوات الأمن باكتشاف عشرات الآلاف من اللترات من البنزين في بعض المحطات.

وقال بيان لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، حسان دياب، إن دماء الذين قُتلوا في انفجار صباح اليوم "ملطخة بأيدي كل فاسدين يخزنون ويهربون ويتورطون في حرمان الناس".