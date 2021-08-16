السعودية تعلن إجلاء أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء الأحد، إجلاء أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان وذلك وسط حالة عدم الاستقرار بعد دخول عناصر حركة طالبان العاصمة الأفغانية، كابل.

المملكة تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل https://t.co/q9M70X3dyp

جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية ذكرت فيه: "أجلت المملكة أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان، وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التي تشهدها جمهورية أفغانستان الإسلامية".

وتابعت الخارجية السعودية في بيانها مؤكدة على أنه "قد تم إجلاء جميع أعضاء سفارة المملكة في العاصمة الأفغانية كابل، وتم وصولهم إلى أرض الوطن وهم في تمام الصحة والعافية".

ويذكر أن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، قد أكد في بيان، الأحد، "لجميع السفارات والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات ومساكن الرعايا الأجانب في كابول أنه لا يوجد خطر عليهم".