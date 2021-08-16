السعودية تعلن عما تأمله من طالبان "انطلاقًا من المبادئ الإسلامية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، أن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت، وذلك بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان والعاصمة كابول.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: "انطلاقًا من المبادئ الإسلامية السمحة، وعملًا بقول المولى سبحانه وتعالى (إنما المؤمنون إخوة)، فإن حكومة المملكة العربية السعودية تأمل أن تعمل حركة طالبان وكافة الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات".

وأضاف بيان الخارجية السعودية أن حكومة المملكة "تؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد".

وكانت الخارجية السعودية قد أعلنت، الأحد، إجلاء أعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية في أفغانستان، وذلك "نظرًا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة" التي تشهدها أفغانستان.

وأكدت الخارجية السعودية أنه "تم إجلاء جميع أعضاء سفارة المملكة في العاصمة الأفغانية كابول، وتم وصولهم إلى أرض الوطن وهم في تمام الصحة والعافية".