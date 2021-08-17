أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف مصدر مطلع من حركة طالبان، في تصريحات لشبكة CNN، الثلاثاء، عن عودة الملا عبدالغني برادر، الشريك المؤسس لطالبان ونائب زعيم الحركة ورئيس مكتبها السياسي، إلى أفغانستان للمرة الأولى منذ 20 عامًا.

وقال المصدر إن "الملا برادر مع عدد من كبار مسؤولي طالبان غادروا الدوحة إلى ولاية قندهار الأفغانية"، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

واجتمع وفد من طالبان برئاسة برادر مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، صباح الثلاثاء، وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان، والتأكيد على حماية المدنيين، وتكثيف الجهود اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية، والعمل على تسوية سياسية شاملة، وانتقال سلمي للسلطة، مع أهمية المحافظة على المكتسبات التي حققها الشعب الأفغاني".

وفي عام 2010، تم اعتقال برادر في باكستان من قبل قوات الأمن في البلاد وأفرج عنه في عام 2018 عندما كثفت الولايات المتحدة جهودها لمغادرة أفغانستان. وتولى بعدها رئاسة المكتب السياسي لطالبان في قطر.

وتحدث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وبرادر، الذي كان كبير مفاوضي طالبان، عبر الهاتف العام الماضي، بعد أن وقعت الولايات المتحدة وطالبان اتفاقية تاريخية في قطر في مارس/آذار 2020. ووصفها ترامب بأنها محادثة جيدة. وقال ترامب آنذاك إن "العلاقة بيني وبين الملا جيدة جدا"، مضيفا أنهم "يريدون وقف العنف".