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توكل كرمان تغرد عن "سوء التوقيت" بين أحداث أفغانستان وتونس

الشرق الأوسط
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توكل كرمان
Credit: AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق الناشطة اليمنية، توكل كرمان، إلى ما يحدث في أفغانستان وبين ما وصفته بـ"الانقلاب" على الديمقراطية في تونس مؤكدة على أن " حركات اسلامية كثيرة ستندم انها اتبعت نهج النهضة ولم تفعل ما فعلته حركة طالبان".

جاء ذلك في تغريدة لتوكل كرمان على صفحتها بتويتر، حيث قالت: "طالبان والحوثي وجهان لعملة واحدة هذه العملة بوجهيها محببة للغرب، مالا يريده الغرب انظمة ديمقراطية ودول مدنية في الشرق الأوسط، ولذلك تآمر وبارك التآمر على ربيعنا العربي وثوراتنا السلمية، لكن سنكون ضد الفاشية الدينية بشقيها الشيعي والسني، ضد طالبان والحوثي بنفس القدر والكيفية".

وتابع كرمان في تغريدة منفصلة: "لاحظوا سوء التوقيت، في الوقت الذي سُلّمت فيه افغانستان لطالبان جرى الانقلاب على الديمقراطية في تونس بهدف اقصاء النهضة، الحقيقة أن حركات اسلامية كثيرة ستندم انها اتبعت نهج النهضة ولم تفعل ما فعلته حركة طالبان!!! للأسف هذا هو الدرس الأسوأ على الاطلاق!!!"

وكانت كرمان قد عقبت على أحداث تونس بتغريدة سابقة قالت فيها: " قيس بن سعيد مجرد انقلابي خان ناخبيه وما حدث في تونس مجرد ثورة مضادة تنضم الى مجموعة الثورات المضادة التي قادتها الرياض وأبوظبي للإطاحة بثورات الربيع العربي ومكتسباتها".

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