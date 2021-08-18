26 شخصا يصلون الإمارات من أفغانستان على متن طائرة عسكرية أسترالية

تعليم الفتيات في أفغانستان يواجه مستقبلًا غامضًا في ظل حكم طالبان

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، عن وصول رحلة إجلاء على متن طائرة عسكرية أسترالية من أفغانستان إلى الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء.

وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أن 26 شخصا على متن طائرة C-130 وصولوا للإمارات منهم مواطنون أستراليون ومواطنون أفغان يحملون تأشيرات بالإضافة إلى مسؤول أجنبي يعمل في منظمة دولية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي: "أستطيع أن أؤكد تحسن الوضع الأمني ​​في المطار وعلى نطاق أوسع في جميع أنحاء كابول وهذا مدعوم بشكل خاص من خلال وجود القوات الأمريكية والبريطانية على الأرض لتكون قادرة على السيطرة على المطار. ومع ذلك، فإنه لا يزال بيئة مليئة بالتحديات للعمل فيها".

ويذكر أن الجيش الأسترالي قال، الاثنين، إنه سيرسل أكثر من 250 عنصرا لدعم جهود الحكومة الأسترالية العاجلة لإخلاء مواطنين أستراليين وحاملي التأشيران من أفغانستان.