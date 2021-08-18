قرقاش عن تصريحات المتحدث باسم طالبان: مشجعة

تعليم الفتيات في أفغانستان يواجه مستقبلًا غامضًا في ظل حكم طالبان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد على تصريحات ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان في أفغانستان حول التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

في ظل وضع ضبابي جاءت تصريحات المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم، مشجعة، فالاوطان لا تبنى بالانتقام بل عبر العفو، وعبر الحوار والتسامح، والقبول بدور المرأة وعملها، ومن خلال العلاقات الطيبة لتحقيق الرخاء، كما اشار. ونتمنى أن يطوي الافغان صفحات المعاناة لصالح السلام والازدهار.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته الرسمية بتويتر: "في ظل وضع ضبابي جاءت تصريحات المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم، مشجعة، فالأوطان لا تبنى بالانتقام بل عبر العفو، وعبر الحوار والتسامح، والقبول بدور المرأة وعملها، ومن خلال العلاقات الطيبة لتحقيق الرخاء، كما اشار. ونتمنى أن يطوي الافغان صفحات المعاناة لصالح السلام والازدهار".

وفي تغريدة منفصلة أضاف قرقاش: "أفغانستان تحتاج إلى علاقات جيدة مع المجتمع الدولي لضمان مستقبل مزدهر، كما ذكر المتحدث (باسم طالبان) نتمنى أن تطوي الآن صفحة المعاناة لصالح السلام والازدهار لجميع شعبها".

وسعى ذبيح الله مجاهد في تصريحاته إلى طمأنة الشعب الأفغاني بأنه سيتم "العفو" عن كل من قاتلوا ضد طالبان، وقال إن الحركة "لا تريد تكرار أي صراع أو حرب".

وأضاف: "لا نريد أفغانستان ساحة معركة. انتهى القتال اليوم… كل من كان ضد المعارضة حصل على عفو شامل، يجب ألا يتكرر القتال". وتابع بالقول إن "الإمارة الإسلامية ليس لديها عداء مع أحد وانتهى العداء".