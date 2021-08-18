نافتالي بينيت.. من هو زعيم المعارضة الإسرائيلية منافس نتنياهو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الأربعاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم 26 أغسطس/ آب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان يوم الأربعاء، إن الزيارة "ستعزز الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتعكس العلاقات العميقة بين حكومتنا وشعبينا وتؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل".

هذه هي أول زيارة يقوم بها بينيت إلى واشنطن كرئيس للوزراء. كما التقى بايدن بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلي في البيت الأبيض في يونيو/ حزيران.