نافتالي بينيت.. من هو زعيم المعارضة الإسرائيلية منافس نتنياهو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الأربعاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم 26 أغسطس/ آب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في بيان يوم الأربعاء، إن الزيارة "ستعزز الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتعكس العلاقات العميقة بين حكومتنا وشعبينا وتؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل".

هذه هي أول زيارة يقوم بها بينيت إلى واشنطن كرئيس للوزراء. كما التقى بايدن بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلي في البيت الأبيض في يونيو/ حزيران.

وأشارت متحدثة البيت الأبيض إلى أن بايدن وبينيت سيناقشان "القضايا الحاسمة المتعلقة بالأمن الإقليمي والعالمي، بما في ذلك إيران. وستكون الزيارة أيضًا فرصة للزعيمين لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين وأهمية العمل من أجل مستقبل أكثر سلامًا وأمانًا للمنطقة".