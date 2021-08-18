فيديو

قرقاش يعلق على لقاء مستشار الأمن الوطني الإماراتي وأردوغان.. ويوضح ما دار بينهما

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات
Credit: ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، لقاء الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني الإماراتي مع الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان، في أنقرة يوم الأربعاء، بأنه "تاريخي وإيجابي".

وكتب قرقاش، في حسابه عبر تويتر: "اجتماع تاريخي وإيجابي للشيخ طحنون بن زايد مع فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأشار قرقاش إلى أن "التعاون والشراكات الاقتصادية كان المحوّر الرئيسي للاجتماع"، قائلا إن "الإمارات مستمرة في بناء الجسور وتوطيد العلاقات، وكما أن أولويات الازدهار والتنمية محرّك توجهنا الداخلي فهي أيضًا قاطرة سياستنا الخارجية".

وفي وقت سابق الأربعاء، استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفدًا إماراتيًا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، في المجمع الرئاسي في أنقرة.

في سياق متصل، نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن بيان رئاسي أن الجانبين "تناولا خلال اللقاء استثمارات الإمارات في تركيا".

قد يهمك أيضاً

الرئيس التركي يستقبل وفدًا إماراتيًا برئاسة مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.