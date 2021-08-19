منها في الكويت والعراق.. صور احياء ذكرى عاشوراء 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— احيى مسلمون من حول العالم، الأربعاء، العاشر من محرم بالتقويم الهجري، أو ما يُعرف باسم "يوم عاشوراء"، وفيمل يلي نستعرض لكم عددا من الصور من دول مختلفة:

من مراسم احياء ذكرى عاشوراء في كربلاء في العراق Credit: MOHAMMED SAWAF/AFP via Getty Images

ذكرى عاشوراء تأتي وسط اختلاف كبير في طقوسه وشعائره بين أبناء الطائفة السنية الذين يرون أن عاشوراء هو يوم فرح وبين الطائفة الشيعية التي ترى أنه يوم حزن.

مراسم إحياء ذكرى عاشوراء في الكويت Credit: YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images

بعض السنة يصفون المناسبة بأنها يوم فرح، يعود ذلك إلى قصتين الأولى بأن عاشوراء هو اليوم الذي نجّا الله فيه النبي موسى ومن معه من "بني إسرائيل" من قوم فرعون حيث فلق النبي بعصاه البحر وتمكن من الفرار بينما غرق فرعون وجنوده، أما القصة الثانية فلها صلة أيضا "ببني إسرائيل" حيث كان اليهود يحتفلون بهذا اليوم ورآهم النبي محمد وعندما أخبروه بأن احتفالهم بهذا اليوم لأن الله نجّا بني إسرائيل وصامه النبي موسى، قال النبي محمد وفقا لحديث نقله البخاري عن ابن عباس: "قَدِمَ النَّبِيُّ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَال:َ مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى فقَال:َ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُم.ْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِه."

ذكرى احياء عاشوراء في باكستان Credit: ARIF ALI/AFP via Getty Images

ويقوم أهل السنة بصيام هذا اليوم كإحياء للسنة النبوية، حيث أخرج البخاري (أحد أشهر ناقلي الحديث عن النبي محمد والذي يعتبره العديد من علماء السنّة بأنه صاحب ثاني أصح كتاب بعد القرآن) في حديث عن عائشة زوجة الرسول محمد، أنها قالت: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ _صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ."

مراسم عاشوراء في إيران Credit: AFP via Getty Images

عند الشيعة هو يوم حزن، حيث أن عاشوراء هي ذكرى مقتل الإمام الحسين، حفيد النبي محمد من ابنته فاطمة، الذي لقي حتفه سنة 680 ميلادية، في صراع على السلطة، كان إحدى أهم نقاط الانقسام بين الأغلبية السنية والأقلية الشيعية، ويحتفل الشيعة كل عام بذكرى مقتل الحسين، وتتوج الاحتفالات بيوم العاشر من شهر محرم حسب التوقيت الهجري، ورغم أنهم أقلية في العالم الإسلامي، إلا أنهم أغلبية في العراق وإيران ويمثلون شرائح كبيرة في البحرين ولبنان ويخرج مئات الآلاف منهم في عاشوراء.

ويحتشد الشيعة، في مظاهر رمزية "لتأنيب الذات" وإظهار الحزن على مقتل الحسين أثناء ثورته ضد الحاكم الأموي آنذاك يزيد بن معاوية، وفي تلك المشاهد، ينشد الآلاف من الشيعة أناشيد دينية تأبينية، ويقومون بضرب صدورهم أو ما يعرف بـ"اللطم،" ويجرحون أنفسهم بخناجر أو سيوف، ثم يجلدون أنفسهم بالسياط في حركات متناسقة.