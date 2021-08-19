دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّقت الفنانة اللبنانية إليسا تصريحات حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، بشأن تحذيره من السفينة الإيرانية المحملة بالوقود المتجهة إلى لبنان "سنعتبرها أرضا لبنانية".

ووصفت إليسا، في حسابها عبر تويتر، الخميس، ما قاله نصرالله بأنه "صادر قرارنا الأمني والاقتصادي".

وقالت إليسا إن الرئيس اللبناني ميشال عون "فعلا أخدتنا عا جهنم! لك أنت دمرتنا عل الآخر".

يعني السيد حسن صادر قرارنا الأمني والاقتصادي يعني عن جد الله يقويك يا ميشال عون فعلا أخدتنا عا جهنم! لك انت دمرتنا عل الاخر!!!!

كان نصرالله أعلن، في كلمة له نقلتها قناة المنار التابعة للحزب، إبحار سفينة وقود إيرانية خلال ساعات على لبنان ولوح باعتبار هذه السفن أرضا لبنانية.

وقال نصرالله: "منذ اللحظة الأولى التي ستبحر فيها السفينة الايرانية سنعتبرها أرضا لبنانية".

واتهمت إسرائيل إيران بالتورط في هجوم استهدف ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سلطنة عمان الشهر الماضي، أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها. وهو ما نفته طهران.

عقّب سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق على كلمة حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني وإعلانه إبحار سفينة وقود إيرانية خلال ساعات على لبنان وتلويحه باعتبار هذه السفن أرضا لبنانية.

وفي وقت سابق الخميس، انتقد رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، تصريحات نصرالله.

وتساءل الحريري: "هل ما سمعناه هذا الصباح عن وصول السفن الايرانية هو بشرى سارة للبنانيين ام اعلان خطير بزج لبنان في وحول صراعات داخلية وخارجية؟ يعلم حزب الله أن أساس أزمة المحروقات في لبنان تنشأ عن التهريب المتعمد لخدمة النظام السوري، والأجدى في هذه الحالة وقف التهريب بدل تمنين اللبنانيين بالحصول على المازوت الإيراني".