أمير سعودي يرد على تغريدة لضاحي خلفان عن إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، على تغريدة نشرها الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي حول إيران، الأربعاء، قال فيها إن "إيران دولة جوار.. من الخطأ التفكير بزعزعة أمنها".

هل احترمت ايران مفهوم الجوار ألا تمارس سياسة زرع الفتن والدسائس؟ ألا تحتل إيران جزر إماراتية؟ هل تؤمن إيران بنفس مفهومك بأن لا تزعزع أمن دول الجوار؟ الخطأ الحقيقي هو أن تؤمن بشيء مع طرف لا يؤمن بنفس الشيء لا أتمنى زعزعه أمن أحد لكن لن أكون مثالي معهم أمام أفعالهم إتجاه المنطقة https://t.co/q2RsZ2QhNc

وقال الأمير سطام في رده: "هل احترمت إيران مفهوم الجوار ألا تمارس سياسة زرع الفتن والدسائس؟ ألا تحتل إيران جزر إماراتية؟ هل تؤمن إيران بنفس مفهومك بأن لا تزعزع أمن دول الجوار؟ الخطأ الحقيقي هو أن تؤمن بشيء مع طرف لا يؤمن بنفس الشيء لا أتمنى زعزعه أمن أحد لكن لن أكون مثالي معهم أمام أفعالهم تجاه المنطقة".

وكان خلفان قد أضاف في تغريدة منفصلة، قائلا: "ولذلك كل الدول الخليجية لا ترى في مضرة إيران فائدة لها.."، لافتا على أن "إصرار إيران على تحدي الدول العظمى في اعتراضها للملاحة الدولية أمر خطير على إيران".

وأضاف: "متى وكيف ستعاقب إيران الله اعلم.. لكن كل القادة في الغرب أعلنوا عن ضرورة معاقبة إيران.. المطالب بالعقوبة لإيران.. إسرائيل.. وطلبها ملح.. وأصدقاء إسرائيل من دول الغرب في رسم الخدمة متى ما قضت الضرورة".