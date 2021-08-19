دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت الولايات المتحدة مساعدة لبنان في الحصول على الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وذلك عن طريق توفير كميات من الغاز المصري، حسبما أفاد بيان للرئاسة اللبنانية الخميس.

وقال البيان إن الرئيس ميشال عون تلقى اتصالا ظهر اليوم من السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، أبلغته خلاله بصدور "قرار من الإدارة الأمريكية بمتابعة مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا".

وأوضح البيان أن الأردن سيحصل على كميات من الغاز المصري تمكنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء لوضعها على شبكة الربط الكهربي مع لبنان عبر سوريا.

إلى جانب العمل على "تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولا إلى شمال لبنان".

وقالت السفيرة الأمريكية إن واشنطن تبذل جهودًا "لإنجاز هذه الإجراءات، وأن المفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز".

وصباح الخميس هاجم الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، "السفارة الأمريكية تدير الحرب الاقتصادية والإعلامية على لبنان وتقف وراء التحريض.. السفارة الأمريكية في لبنان ليست تمثيلاً دبلوماسياً بل هي سفارة تواطؤ على الشعب اللبناني".

وجاءت تصريحات نصرالله خلال كلمة أذاعتها قناة المنار التابعة للحزب، على هامش إعلانه أن سفينة محملة بالوقود ستبحر من إيران صوب لبنان خلال الساعات المقبلة، ملوحًا بأن السفينة "سنعتبرها أرضًا لبنانية".

ويواجه لبنان أزمة في الطاقة تؤدي إلى انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ضمن تداعيات واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية العاصفة التي تعيشها البلاد، تزامنا مع أزمة سياسية ممتدة منذ قرابة عام، بسبب تعثر تشكيل الحكومة.