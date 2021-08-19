ما هي ردة فعل روسيا على حكم طالبان بأفغانستان؟

تعليم الفتيات في أفغانستان يواجه مستقبلًا غامضًا في ظل حكم طالبان

بعد سيطرة كاملة.. كيف يبدو المستقبل القريب للأفغان في ظل طالبان؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—عقب فرع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الأربعاء، على انتصار حركة طالبان في أفغانستان متعهدا بما وصفه بـ"طرد المحتلين من أراضي المسلمين".

جاء ذلك في رسالة شاركتها القاعدة في شبه الجزيرة العربية واطلعت CNN عليها، الأربعاء، هنأت فيها طالبان "وكل المجاهدين في العالم" على ما وصفوه بـ"النصر المبارك" في أفغانستان.

وقال التنظيم في رسالته: "عقدان من الجهاد والصمود والنضال الحازم ضد الغرب المسيحي وقوى الكفر العالمية"، توجت بالسيطرة الكاملة على كل أفغانستان و"هزم أمريكا".

واصفة الحدث بـ"الانتصار التاريخي" مضت القاعدة في شبه الجزيرة العربية للقول برسالتها أن ذلك سيكون "أول الانتصارات المتتالية"، وأن هذا العام هو "بداية تحول محوري في التاريخ المعاصر للأمة نحو التقدم والسيادة، وكسر أغلال التبعية والعبودية، والتخلص من الطغاة، وطرد الغزاة من بلاد المسلمين".