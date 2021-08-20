فيديو يُظهر لحظة سقوط شخص على ما يبدو من طائرة عسكرية أمريكية تغادر مطار كابول

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان أرسلته لشبكة CNN، إن الإمارات ستستضيف 5 آلاف مواطن أفغاني بشكل مؤقت بعد طلب من حكومة الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن من تم إجلاؤهم سيسافرون من كابول إلى الإمارات على متن طائرات أمريكية "في الأيام المقبلة".

وسيبقى هؤلاء في الإمارات لمدة تصل إلى 10 أيام.

وافقت الإمارات العربية المتحدة على استضافة 5 آلاف مواطن أفغاني تم إجلاؤهم من أفغانستان في طريقهم إلى دول ثالثة.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة أنها، بناءً على طلب من الولايات المتحدة، ستستضيف الأفغان على أساس مؤقت، وبعد ذلك سوف يسافرون إلى دول أخرى، حسب البيان.

وأشارت إلى أن "هذه اللفتة الإنسانية تأتي في أعقاب التسهيلات الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة لعشرات الرحلات الجوية التي تقل مئات المواطنين الأجانب من أفغانستان، بما في ذلك الدبلوماسيون وموظفو الدعم من مجموعة من الجنسيات والمنظمات غير الحكومية إلى مطارات الإمارات".

كما سهلت الإمارات إجلاء ما يقرب من 8500 أجنبي باستخدام طائراتها ومطاراتها من أفغانستان، بحسب الوزارة.

وقال مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية الدولية، سلطان محمد الشامسي، أن المبادرة الأخيرة دليل على التزام بلاده بتعزيز التعاون الدولي، لا سيما في أوقات الحاجة، وفقا للبيان.

وأضاف الشامسي، بحسب البيان، "أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى دائمًا إلى حلول سلمية ومتعددة الأطراف، وتحرص على مواصلة عملها جنبًا إلى جنب مع شركائها الدوليين لدفع الجهود لمساعدة الشعب الأفغاني في هذا الوقت من عدم اليقين".