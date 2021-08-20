فيديو يُظهر لحظة سقوط شخص على ما يبدو من طائرة عسكرية أمريكية تغادر مطار كابول

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت مصادر لشبكة CNN، الجمعة، إن الحكومة الأمريكية تدرس مواقع جديدة، بما في ذلك أوروبا، لنقل الأفغان مع اقترابها من الطاقة الاستيعابية في قطر وتسعى جاهدة لمعالجة أزمة الأشخاص الذين يتطلعون إلى الفرار من أفغانستان.

وأفادت كلاريسا وارد مراسلة شبكة CNN في كابول، يوم الجمعة، أنه لم تغادر أي رحلة طيران العاصمة الأفغانية خلال الساعات الثماني الماضية.

وأخبر جنود قرب مدرج مطار حامد كرزاي مراسلة CNN أن هناك 10 آلاف شخص تم تجهيزهم للمغادرة، لكنهم غير قادرين على المغادرة لأنه لا يوجد مكان يطيرون إليه لأن قطر ترفض قبول المزيد من الأفغان لأنهم وصلوا إلى طاقتهم الاستيعابية. وقالوا: "إنه أمر مؤسف ... يحتاج شخص ما إلى" فعل شيء.

وقال مصدر قطري إن العديد من رحلات الإجلاء التابعة للحكومة الأمريكية كانت متجهة إلى قطر، لكنها تباطأت مع اقتراب الدولة الخليجية من قدرتها الاستيعابية على إيواء الناس.

وافق القطريون على استقبال 8 آلاف من المتقدمين للحصول على تأشيرة الهجرة الخاصة الأفغانية (SIV) وأفراد أسرهم، وهم يقتربون من الوصول إلى هذا العدد.

لم تقم الولايات المتحدة بإجلاء الأفراد من هذه الفئة فحسب، بل قامت بإجلاء آخرين مثل المتقدمين للحصول على تأشيرة P1 / P2، مما يعقد هذه العملية، وفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.

ويستقبل القطريون الآن أيضًا آخرين تم إجلاؤهم - مثل الأمريكيين الذين لديهم وجهات نهائية - لكنهم لا يريدون استقبال الأفغان الذين لا يحملون تأشيرة الهجرة الخاصة وخضعوا للفحص الأمني.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إنه سيتم رفع التوقف عن الرحلات الجوية في كابول ومن المقرر استئناف الرحلات الجوية قريبًا.

وأضاف المسؤول لشبكة CNN: "كانت هناك فترة توقف تشغيلية وجيزة لأننا أخرجنا الكثير من الأشخاص بالأمس، وكان هناك القليل من النسخ الاحتياطي أثناء قيامهم بمعالجة الأشخاص في بلدان الطرف الثالث. أصدر القائد على الأرض أمر استئناف العمل".

في حين وصف المسؤول التوقف بأنه "قصير"، ذكرت مراسلة CNN كلاريسا وارد، أن الرحلات الجوية الأمريكية لم تغادر لأكثر من ثماني ساعات.

من المتوقع أن تنقل الولايات المتحدة الأفغان إلى قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، حسبما قالت مصادر متعددة لشبكة CNN.

وصرح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الجمعة، أنهم "اتفقوا مع الولايات المتحدة على أن قاعدة رامشتاين الجوية على وجه الخصوص يمكن استخدامها مؤقتًا لنقل الأفغان الراغبين في اللجوء إلى الولايات المتحدة".

من المتوقع أن يتوجه أفراد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى ألمانيا للمساعدة في معالجة طلبات الهجرة الخاصة والحلفاء الأفغان، وفقًا لاثنين من مسؤولي وزارة الأمن الداخلي.

وطُلب من موظفي وزارة الأمن الداخلي هذا الأسبوع التطوع للانتشار في ألمانيا وقطر، وفقًا للمسؤولين.

وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي لشبكة CNN، إن الوزارة نشرت موظفين من مكتب الجمارك وحماية الحدود وأمن النقل، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء المعالجة والفحص والتدقيق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين، الخميس، إن "الوزارة سترسل فرق موظفين قنصليين إلى قطر والكويت للمساعدة في جهود النقل، ونحن نجهز الفرق للانتقال إلى مواقع المعالجة الأخرى أيضًا".

وعرضت ألبانيا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية وأوغندا جميعها استضافة اللاجئين الأفغان مؤقتًا.