دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت السفارة البريطانية في بيروت لموقع CNN بالعربية، السبت، سحبها عدد من موظفيها، بسبب أزمة نقص المحروقات والسلع الأساسية في البلاد.

وفي آخر تحديث خاص بنصائح السفر على موقع الحكومة البريطانية، قالت "السلع الأساسية (الوقود والأدوية والغذاء) أصبحت نادرة بشكل متزايد بسبب الأزمة الاقتصادية.

وحسب التحديث، فإنه "بسبب المشكلات المتعلقة بموثوقية إمدادات الوقود والتأثير على الخدمات الحيوية في لبنان، تم سحب بعض الموظفين والمعالين في السفارة البريطانية مؤقتًا".

وقال تحديث الحكومة البريطانية إن "لبنان يواجه تحديات اقتصادية ومالية وسياسية خطيرة"، مُضيفا أنه "من المرجح بشدة أن يتكرر العنف بين قوات الأمن والمتظاهرين، بما في ذلك خلال فترة زمنية قصيرة، لا سيما في بؤر التوتر القائمة".