دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في مدينة العقبة السبت، وفدًا إماراتيًا برئاسة مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، حسب قناة "المملكة" الأردنية الرسمية.

وتناول اللقاء، الذي حضره ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني العلاقات بين البلدين وسبل تطوير التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة.

وبحث الجانبان الأوضاع في المنطقة، وسبل التوصل إلى حلول سياسية لها.

وأكد الجانبان مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية

وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين قيمة المليار دولار بعد عام 2014، حسب موقع وزارة الخارجية الإماراتية.

واحتلت الاستثمارات الإماراتية في الأردن مرتبة عالية ومتقدمة بلغت أكثر من 17 مليار دولار.