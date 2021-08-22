دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيّرت شركة طيران الخليج البحرينية أول رحلة طيران تجارية إلى الولايات المتحدة، ضمن عمليات الإجلاء المتعلقة بأفغانستان، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا)، الأحد.

وقالت الوكالة إن مشاركة "طيران الخليج (الناقل الوطني لمملكة البحرين) بطائرات من أسطولها في عمليات الإغاثة في أفغانستان، ودخولها كأول شركة تجارية في العالم ضمن أعمال الإغاثة، ضمن مساعي المملكة وحرصها الدائم على دعم الجهود الإنسانية".

وحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم مع نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني، يوم الأحد.

وأعرب بلينكن عن امتنانه للبحرين على الدعم الإنساني الذي قدمته الحكومة في تسهيل العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين والمرحلين من أفغانستان، مؤكدًا أهمية وقوة الشراكة بين البلدين.