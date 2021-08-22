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نشر الأحد ، 22 اغسطس / آب 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت السلطات المصرية، الأحد، غلق معبر رفح البري في الاتجاهين، حسبما قالت سلطات قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في غزة، إياد البزم: "أُبلغنا من السلطات المصرية بإغلاق معبر رفح البري غداً الإثنين في كلا الاتجاهين، وفقا لما أورده موقع وزارة الداخلية.

وأعادت مصر فتح معبر رفع بشكل استثنائي منذ مايو/ أيار الماضي، مع اندلاع القتال بين إسرائيل وحماس، وذلك لاستقبال الحالات الإنسانية وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار.

وعادة ما يتم فتح المعبر بشكل استثنائي. ويأتي الإعلان عن غلقه يوم الاثنين بعد وقت قصير من إعلان تشغيله يوم الأحد.