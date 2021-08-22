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رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن عزمه زيارة مصر تلبية لدعوة السيسي

الشرق الأوسط
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​ ​​ ​ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
Credit: Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأحد، عزمه السفر إلى مصر تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال بينيت، حسب تصريحات مصورة نشرها المتحدث باسم رئيس الحكومة أوفير جندلمان: "سأسافر للالتقاء بالرئيس المصري السيسي الذي وجه لي دعوة".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن زيارته إلى مصر هدفها "تعزيز وتوسيع العلاقات بين الدول في المنطقة".

ويوم الأربعاء، دعا الرئيس المصري رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى "القيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة".

وجاءت دعوة السيسي لبينيت عبر رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل عندما التقى مسؤولين إسرائيليين في القدس، الأربعاء الماضي، حسبما نقل بيان صادر عن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة الإسرائيلي.

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وزيارة بينيت المرتقبة هي الأولى لمسؤول إسرائيلي إلى مصر منذ عقد من الزمان، عندما استقبل الرئيس المصري السابق حسني مبارك نظيره الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز في 2010.

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