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تداول مقطع فيديو لسعوديين يذبحون كنغر ويطبخونه كوجبة "مندي".. والسلطات تعلق

الشرق الأوسط
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تداول فيديو لسعوديين يذبحون كنغر ويطبخونه كوجبة "مندي".. والسلطات تعلق
Credit: GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية لأشخاص يذبحون حيوان كنغر ويطبخونه كوجبة "مندي"، فيما أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن تواصله مع وزارة الداخلية لتطبيق الإجراءات النظامية تجاه تلك المخالفة.

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في بيان، إن ما تم في هذا المقطع يعتبر "مخالفة لنص نظام البيئة الذي يحظر قتـل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية، وفق ما يحدده النظام، كما أنه مخالف للائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها".

وأضاف البيان أن المركز "قام بالترخيص لاستيراد هذا الكائن لغرض البيع والتربية وليس لغرض الذبح". وأكد المركز أنه جاري التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية "لتطبيق الإجراءات النظامية".

ودعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الجميع إلى الاطلاع على نظام البيئة ولوائحه لمعرفة المخالفات والمحظورات الواردة فيها، حتى لا يعرضوا أنفسهم لأي إجراءات نظامية قد تطالهم.

وقال المتحدث باسم المركز بندر الفالح، في تصريح لقناة "الإخبارية" السعودية، إنه "تم التواصل مع الجهات المعنية لاستدعاء المخالفين والنظر في هذه المخالفة". وأضاف أن "من قام بنشر المقطع لم يأخذ في الحسبان مسألة تعزيز الفكر الخاطئ لذبح الكائنات الفطرية وتناولها كوجبات".

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