تداول فيديو لسعوديين يذبحون كنغر ويطبخونه كوجبة "مندي".. والسلطات تعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية لأشخاص يذبحون حيوان كنغر ويطبخونه كوجبة "مندي"، فيما أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن تواصله مع وزارة الداخلية لتطبيق الإجراءات النظامية تجاه تلك المخالفة.

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في بيان، إن ما تم في هذا المقطع يعتبر "مخالفة لنص نظام البيئة الذي يحظر قتـل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية، وفق ما يحدده النظام، كما أنه مخالف للائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها".

وأضاف البيان أن المركز "قام بالترخيص لاستيراد هذا الكائن لغرض البيع والتربية وليس لغرض الذبح". وأكد المركز أنه جاري التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوزارة الداخلية "لتطبيق الإجراءات النظامية".

ودعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الجميع إلى الاطلاع على نظام البيئة ولوائحه لمعرفة المخالفات والمحظورات الواردة فيها، حتى لا يعرضوا أنفسهم لأي إجراءات نظامية قد تطالهم.

وقال المتحدث باسم المركز بندر الفالح، في تصريح لقناة "الإخبارية" السعودية، إنه "تم التواصل مع الجهات المعنية لاستدعاء المخالفين والنظر في هذه المخالفة". وأضاف أن "من قام بنشر المقطع لم يأخذ في الحسبان مسألة تعزيز الفكر الخاطئ لذبح الكائنات الفطرية وتناولها كوجبات".

فيديو | الحياة الفطرية لـ #الإخبارية: ذبح "الكنغر" ليس نظامي ونشر محتواه مخالفة #نشرة_النهار https://t.co/9qYhGnTs8g

شفت مقطع لشباب يسوون مندي كنغر!!؟ ليه طيب؟ مايخالف الواحد يبحث عن التميز والتجارب الجديدة لكن تطبخ كنغر؟؟؟

الثراء الفاحش والسريع بسبب وسائل التواصل الاجتماعي يسبب اعتلالات نفسية وعقلية لدى بعض أصحابها.. لذا من المهم جداً مراقبة الأبناء الصغار كي لا يحذون حذو من يتسيدون المشهد الآن.. نسأل الله السلامة والعافية #مشهور_يستهزء_بالرسول #مندي_كنغر

📌 المركز الوطني لـ #الحياة_الفطرية في #السعودية يؤكد أنه بصدد التنسيق مع الجهات الأمنية لإلقاء القبض على "مشاهير #سناب" طلبوا ترخيصا لجلب حيوان الـ #كنغر من أجل تربيته ولكن في النهاية كان مصيره "مندي".🦘🥲 https://t.co/8sBRwPvmJc

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