الأردن يتفق مع أمريكا على المشاركة في عمليات الإجلاء من أفغانستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الاثنين، عن موافقة الأردن على عبور 2500 مواطن أفغاني عبر أراضيه في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، في بيان، إن "القرار جاء لأسباب إنسانية بحتة إسهاما في معالجة تداعيات الأزمة التي تشهدها افغانستان حاليا".

وأكد الفايز أنه جرى الاتفاق مع الولايات المتحدة على ترتيبات عبور المواطنين الأفغان الذي يتم إجلاؤهم عبر الأردن ونقلهم إليها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وبالإضافة إلى الأردن، تشارك 4 دول عربية هي قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت، في جهود الولايات المتحدة في عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.