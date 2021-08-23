مقيم في السعودية ينشر فيديو تحدث فيه عن الأوضاع بالمملكة ويثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمقيم آسيوي في المملكة العربية السعودية نشر مقطع فيديو تحدث فيه عن الأوضاع التي تشهدها المملكة بشكل عام ووضعه بشكل خاص في خضم جائحة فيروس كورونا الجديد أو ما بات يعرف باسم "كوفيد-19".

📌| مقيم فلبيني في حديث صريح : " #السعودية دفعت لي لأتحدث .. ولكن لماذا لا تتحدث أنت" 🇸🇦 #مملكة_الانسانية https://t.co/Eoc9WlGyiD

ويقول المقيم في مقطع الفيديو المتداول: "الكثير منكم يسألني كم تدفع لي السعودية لأتحدث عنهم وعن بلادهم بصورة جيدة، دعوني أخبركم، نعم لقد دفعوا لي، دفعوا تكاليف فاتورة المستشفى لي، 9 أيام قضيتها في المستشفى بسبب كوفيد، كنت شبه ميت، ولكنني لازلت حيا لأنهم عالجوني مجانا واعتنوا بي بكل الوقت رغم أنني لست مواطنا سعوديا.."

وتابع المقيم في مقطع الفيديو: "أعطوني لقاح (كوفيد-19) مجانا، إن الأمور التي لا يمكنك تقديرها أنا أستطيع أنا لا زال لدي عمل وأقود سيارتي الخاصة في الوقت الذي يمر فيه العالم بأكمله بأزمات حتى في بلدي وبلدك ولكنك لا تعرف كيف تقدر الحسن والسيء.."

مقيم هاجمه بعض متابعينه لحديثه عن #السعودية وتقديره لها رد عليهم: - دفعوا لي تكلفة علاجي - أعطوني اللقاح مجانا - لدي عمل لديهم - أملك سيارة خاصة . لدي كل هذا في السعودية بالوقت الذي يمر فيه كل العالم بأزمة اقتصادية فكيف لا أقدر هذا لها👇 https://t.co/gd66eKuvUI

وأعاد الأمير منصور بن سعد آل سعود نشر مقطع الفيديو على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق منقول مما يقوله المقيم، قال فيه: "مقيم هاجمه بعض متابعينه لحديثه عن السعودية وتقديره لها.. رد عليهم: - دفعوا لي تكلفة علاجي - أعطوني اللقاح مجانا - لدي عمل لديهم - أملك سيارة خاصة.. لدي كل هذا في السعودية بالوقت الذي يمر فيه كل العالم بأزمة اقتصادية فكيف لا أقدر هذا لها".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول هذا الفيديو:

رسالة إلى #حريم_السلطان و #الاخونجية من مقيم فلبيني قال كلمة الحق: - دفعوا لي تكلفة علاجي - أعطوني اللقاح مجانا - لدي عمل لديهم - أملك سيارة خاصة فهاجمه #مخلفات_العرب #دام_عزك_ياوطن 🇸🇦 https://t.co/EFo4engQfB

#السعودية 🇸🇦 #متداول مقيم من الجنسية الفلبينية سألوه كم تدفع لك السعودية لتمتدحها فأفحمهم بهذا الجواب 👇🏻💚 https://t.co/Dit8r1u7MP