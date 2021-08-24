ما ترتيب الدول العربية على مؤشر السلام العالمي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تراجع مستوى السلام العالمي خلال العام الماضي بنسبة 0.07 في المائة، هذا هو تاسع تراجع في مستويات السلام العالمي خلال الـ13 عاما الماضية، مع تحسن في 87 دولة و73 دولة سجلت تراجعا. ومع ذلك، فإن التغيير في المستويات يعتبر ثاني أصغر تغيير في تاريخ المؤشر.

تظل آيسلندا الدولة الأكثر سلامًا في العالم، وهي المكانة التي احتلتها منذ عام 2008. وانضمت إليها نيوزيلندا والدنمارك والبرتغال وسلوفينيا في صدارة المؤشر.

وتعد أفغانستان الدولة الأقل سلامًا في العالم للعام الرابع على التوالي، تليها اليمن وسوريا وجنوب السودان والعراق، وتم تصنيف الجميع، باستثناء اليمن، من بين الدول الخمس الأقل سلمًا منذ عام 2015 على الأقل، حيث تم تصنيف أفغانستان بين الدول الثلاث الأقل سلمًا منذ عام 2010.

وباتت ثلاث مناطق من تسع مناطق في العالم أكثر سلامًا خلال العام الماضي. حدث التحسن الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تليها أوروبا وجنوب آسيا. ومع ذلك، لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنطقة الأقل سلامًا في العالم.

تحتل قطر المرتبة 29 والكويت في المرتبة 36 من بين 50 دولة.

اليمن الآن هي الدولة الأقل سلمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اخذت المرتبة التي احتلتها سوريا منذ 2014. وسجلت اليمن تدهورا في مستويات السلام منذ 2008.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على الدول الأكثر والأقل سلاماً، وترتيب الدول العربية على مؤشر السلام العالمي: