أمير قطر يبعث رسالة خطية إلى ولي العهد السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، برسالة خطية إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد خلالها متانة العلاقات بين البلدين.

وسلّم الرسالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الذي استقبله وزير العهد السعودي في مدينة نيوم (شمال غرب المملكة)، الأربعاء.

وحسب بيان الخارجية القطرية، جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال بيان للخارجية القطرية إن الشيخ تميم بن حمد بعث برسالة خطية، إلى الأمير محمد بن سلمان "تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية".

في المقابل، أرسل ولي العهد السعودي تحياته والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أمير قطر.

سمو الأمير يبعث رسالة خطية إلى ولي العهد السعودي https://t.co/KlkxKHUcyZ #وزارة_الخارجية_قطر https://t.co/kvViOU7RF0

وتحسنت العلاقات بين البلدين بعد إعلان نهاية الخلاف الخليجي في قمة العلا بالسعودية في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، التي حضرها الشيخ تميم بن حمد، بعد أزمة دبلوماسية اندلعت في يونيو/ حزيران 2017.